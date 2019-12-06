2019-12-06T18:23:06+03:00
Здоровье

Рязанским малышам в больнице устанавливают «поросячьи хвостики»

Хирурги рассказали, как проходит операция по стенированию мочеточника
Яков РЫКОВ
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Эндоскопическое оборудование позволяет контролировать каждый шаг операции с помощью видеокамеры.Эндоскопическое оборудование позволяет контролировать каждый шаг операции с помощью видеокамеры.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Рязанские хирурги детской ОКБ устанавливают детям «поросячьи хвостики», сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения. По другому это называется, стенирование мочеточника – операция, которую проводят при заболеваниях органов мочеиспускательной системы и ее окружающих органов. Когда мочеточник сужается или закупоривается, его функцию выполняет стент – длинная, гибкая, тонкая трубка. Такое вмешательство восстанавливает нормальное функционирование мочевыводящего тракта.

— Чаще всего операции по стентированию мочеточника выполняют взрослым, — рассказывает главный врач детской ОКБ Инна Лебедева. — Но потребность этой операции для детей в регионе тоже есть. Поэтому наши хирурги освоили технологию и поставили операции на поток. Стентирование мочеточника выполняется с помощью малоинвазивных методик, то есть, без разрезов.

Перед непосредственной операцией пациентам проводят полную диагностику организма. Специалисты изучают анатомические особенности органов и зоны сужения.

— Для более плотной фиксации концы стента закручены в спирали. Специалисты называют их «поросячий хвост», — говорит и.о. заведующего хирургическим отделением Олег Ларькин. — Во время операции в организм вводится специальная конструкция, с помощью которой стент достигает правильной позиции. Эндоскопическое оборудование позволяет контролировать каждый шаг операции с помощью видеокамеры.

Отмечается, что за последние три месяца в ОДКБ имени Дмитриевой стенты мочеточника установили уже четырем детям в возрасте от 3 месяцев до 17 лет. До того, как операцию освоили, детей из Рязанской области возили в Москву.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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