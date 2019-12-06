2019-12-06T08:17:48+03:00
Здоровье

Врачи прооперировали рязанца, упавшего с высоты

От удара у мужчины обнаружили разрыв мениска и перелом коленного сустава
Яков РЫКОВ
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Фото: минздрав Рязанской области.Фото: минздрав Рязанской области.
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Травматологи рязанской ОКБ впервые сделали операцию при переломе коленного сустава через небольшие проколы, сообщает пресс-служба здравоохранения. На операционный стол пациент попал после неудачного прыжка с высоты. От удара одна часть коленного сустава – мыщелок бедра – пробила другую часть этого же сустава – суставную площадку большеберцовой кости. В итоге произошел перелом со смещением и вдавливание кости, которые сложно диагностировать: рентгеновский снимок в этом случае не всегда показывает всю картину. МРТ-исследование подробно показало повреждение сустава, которое требовало хирургического лечения.

Для того, чтобы точно видеть все детали операции и выправить суставную поверхность, хирурги использовали артроскопическую технику. Через полусантиметровые разрезы в сустав поместили камеру и инструменты. С помощью четырехмиллиметровой оптики контролировали ход операции. Врачи восстановили нормальное положение костей в суставе и подняли суставную площадку на место.

— Кости заняли анатомически верное положение, но во вдавленной части сустава после этого образовалась полость. Мы взяли у пациента трансплантат – фрагмент подвздошной кости и заполнили им пустоту, — прокомментировал ход оперативного вмешательства заведующий травматологическим отделением Анатолий Тюрчин.

По словам врача-травматолога Александра Ольчева, кроме перелома при артроскопии у пациента обнаружили разрыв мениска, который мешал при движении в суставе, поэтому во время операции прооперировали мениск.

Сейчас пациенту предстоит восстановление. В течение нескольких недель наступать на оперированную ногу врачи не разрешат. За это время сформируется костная мозоль и минимизируется риск повторной деформации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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