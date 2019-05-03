Мама залеченного в ОДКБ мальчика: Ребенка резали и резали, хотя нужно было просто разбить клапан без операции

В конце марта в «Комсомолке» вышла статья «Детский хирург против главврача ОДКБ: Если бы меня хотели вернуть те, от кого это напрямую зависит, то уже сделали бы это». В материале шла речь о противостоянии главного врача клиники Инны Лебедевой и уволенного хирурга Любови Клиповой. Тогда мы подробно поговорили с каждой из сторон и привели мнения родителей маленьких пациентов. Кто-то из них двумя руками за бывшего заведующего хирургическим отделением, кто-то — категорически против. У каждого из них своя правда, но у кого-то и боль, которая не проходит. Врачи могут ошибаться - наверное, это нормально. Ненормально, когда они ошибки не признают. Только для того, чтобы впредь такие случаи повторялись как можно реже, «Комсомолка» и возвращается к этой теме.

ТРИ ОПЕРАЦИИ НА ОДНОЙ ПОЧКЕ

— Третью беременность я наблюдалась в перинатальном центре, — рассказывает Елена Сарычева. — После УЗИ мне сказали, что одна почка у ребенка увеличена. Сделали повторное исследование, оказалось, что увеличение двухстороннее. Ну а 29 июля 2015 года у меня рождается сын.

По словам мамы, уже на вторые сутки младенца перевели в патологию. Перед операцией должен был пройти месяц. Все это время у мальчика не спадала температура. Уже тогда родители хотели отвезти ребенка в Москву, но возглавлявшая хирургическое отделение ОДКБ Любовь Клипова сказала, что у нее таких операций было много, поэтому ехать никуда не нужно, она сама все сделает.

— Клипова собиралась в отпуск, поэтому сделала нам быстренько первую операцию, — продолжает Елена. — Вторую операцию делал уже другой врач, он поставил ребенку нефростому, но не там, где нужно. Пока ехали домой в Шацк, она вылетела. Поехали назад. Любовь Николаевна вышла из отпуска и сделала еще одну операцию на ту же почку, откуда вылетела стома. Но моча шла не через стому, а через край. Через несколько дней делают еще одну операцию. У нас получается на одной почке - три операции.

На одной почке малышу сделали три операции. Однажды стома вылетела по дороге домой. Пришлось возвращаться в больницу. Фото из архива семьи Сарычевых.

После оперативных вмешательств молодая многодетная мама продолжала с ребенком лежать в больнице. Температура практически не опускалась: день-два дома, потом снова сборы - и в больницу. И так на протяжении пяти месяцев. Потом еще одна операция. Теперь уже на мочевой.

— Через некоторое время мы обратились к ней (Клиповой. - Ред.) с жалобой, что температура не проходит, она сказала, что сделала все, что могла. В итоге нас отправляют в педиатрию, - вступает в разговор отец ребенка Дмитрий Сарычев. — Только тогда уже через знакомых мы все-таки попадаем в столичную клинику.

ШИТО-ПЕРЕШИТО

В Национальном медицинском исследовательском центре ребенка обследовали и сообщили: все, что было сделано до этого - врачебная ошибка. По словам московского врача Сергея Яцыка, маленьким детям лучше вообще не делать полостные операции, они должны подрасти. Нужно было просто поставить катетер, отпустить ребенка, потом еще раз сделать снимки, и только потом уже вмешиваться.

Скоро мальчику вновь предстоит обследование в московской клинике.

— Оказалось, что у сына был всего лишь клапан в задней стенке уретры. Его нужно было просто разбить, причем, без операции, — продолжает Дмитрий. — Когда я прислал доктору в Москву фотографии, он через монитор компьютера понял, что там клапан, а рязанский хирург не увидела, хотя непосредственно делала операцию.

Кстати, этой ошибки можно было избежать. По словам родителей, один «старенький профессор» (по всей видимости, Соловьев. - Ред.) говорил Клиповой: «Ставьте стомы и отправляйте домой, потому что почки разрушим, ребенок растет, не режь его». Но завотделением только отмахнулась: «Будет еще учить меня».

Недавно родители мальчика вновь вернулись из столицы. В московской клинике исправляют ошибки рязанских коллег. Ребенок прошел уже восемь операций и 18 наркозов. Клапан все-таки разбили. Но ребенок растет, почки, мочеточник, мочевой пузырь тоже увеличиваются. Там, где было много операций - заужение.

— Доктор сказал, что в Рязани ужасно сделали операцию: все перерезано, зашито-перешито. Что будет дальше — неизвестно, через полгода мы опять поедем на обследование, — говорит мама. — Сейчас у ребенка хронический пиелонефрит, круглый год спит в носках. А в какой-то момент Любовь Николаевна перестала отвечать на наши звонки. С московскими врачами мы созваниваемся постоянно, в любое время дня и ночи. Консультации круглосуточные. Считаю, что это тоже показатель.

МНЕНИЕ ХИРУРГА

Бывший заведующий хирургическим отделением рязанской ОДКБ Любовь Клипова:

— Я до сих пор не сомневаюсь в своих возможностях, а диагностические ошибки, конечно, бывают. На любом уровне: в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Нью-Джерси, Париже и так далее. Поэтому каждый человек, который сталкивается с каким-то врачом и хирургом, имеет право на собственное мнение. У Сарычевых была сложная патология, мы пытались вопросы решить, помочь ребенку. Считаю, что мы ему все-таки помогли. Может быть не на 100 %, но на 80 % точно — это тоже неплохой результат. Вы же понимаете, что человеческий фактор тоже существует, как и в любой профессии. И наша не исключение. Нужно просто адекватно относиться к ситуации, в которой находится врач. Неважно, в каком регионе и стране он работает. Не надо хаять друг друга, у каждого есть свои ошибки диагностические и осложнения. Медицина вещь такая...

Хирург Любовь Клипова с Еленой Сарычевой. Тогда казалось, что никаких осложнений не будет. Фото из архива семьи Сарычевых.

Ведь никто не старается сделать человеку плохо. Изначально врач идет на то, чтобы спасти пациента, сделать это в лучшем виде. А Сарычевы — это Сарычевы, у них очень тяжелый порок развития... Но я очень рада, что их ребенку помогли в московском Центре, потому что не на каждом уровне такая помощь может быть оказана в силу определенных причин. Рада, что их ребенок растет и развивается.

КСТАТИ

26 апреля руководитель СУ СК России по Рязанской области генерал-лейтенант Владимир Никешкин и министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий подписали соглашение о сотрудничестве между следственными структурами и органами здравоохранения Рязани и Тулы. Ранее документы со своей стороны подписала тульская сторона. Речь идет об установлении истины по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи. Теперь следователи будут обращаться за проведением комплексной судебно-медицинской экспертизы в Тулу. Проведение таких экспертиз в другом регионе позволит избежать влияния на них корпоративной заинтересованности, а также обеспечит соблюдение принципов объективности и непредвзятости.

КУДА ЗВОНИТЬ?

По всем вопросам, связанным с неоказанием должной медицинской помощи, звонить по телефонам горячей линии:

- Росздравнадзор Рязанской области: 8 (4912) 27-25-11;

- Министерство здравоохранения Рязанской области: 8 (4912) 98-42-22 (круглосуточно).

Если вы считаете, что в смерти ваших родных и близких виноваты медицинские работники, обращайтесь в следственное управление СК России по Рязанской области: 8 (4912) 27-55-37 (круглосуточно) или 28-04-69.

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