Рязанских чиновников поощрили на 73 млн. рублей
«Управленческие команды» 71 региона России поощрили на 5 млрд. рублей за достижение показателей эффективности. Согласно распоряжению Правительства РФ, руководство Рязанской области получит около 73 млн. руб., чтобы распределить их между должностными лицами регионального и муниципального уровня.
Максимальная сумма, 123 млн. рублей, достанется Крыму, а минимальная – Астраханской области (20 млн.). Рязанская область при распределении средств оказалась на уровне Псковской области, Татарстана и Адыгеи.
Напомним, ранее регионам из топ-50 составленного федеральными властями рейтинга суммарно выделили 45 млрд. рублей. Конкретно Рязанской области – 800 млн. Согласно документам, оценка проводится по девяти показателям (см. «Конкретно»).
КОНКРЕТНО
Заявленные показатели эффективности
Экономический блок:
- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики;
- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП;
- уровень реальной среднемесячной зарплаты;
- объем инвестиций в основной капитал.
Социальный блок:
- уровень бедности;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- естественный прирост населения;
- уровень образования.
Внутриполитический блок:
- уровень доверия к власти.
ИСТОЧНИК KP.RU