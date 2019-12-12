2019-12-12T14:34:19+03:00
Политика

Рязанских чиновников поощрили на 73 млн. рублей

Так федеральное руководство отметило управленцев в регионах за достижение показателей эффективности
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«Управленческие команды» 71 региона России поощрили на 5 млрд. рублей за достижение показателей эффективности. Согласно распоряжению Правительства РФ, руководство Рязанской области получит около 73 млн. руб., чтобы распределить их между должностными лицами регионального и муниципального уровня.

Максимальная сумма, 123 млн. рублей, достанется Крыму, а минимальная – Астраханской области (20 млн.). Рязанская область при распределении средств оказалась на уровне Псковской области, Татарстана и Адыгеи.

Напомним, ранее регионам из топ-50 составленного федеральными властями рейтинга суммарно выделили 45 млрд. рублей. Конкретно Рязанской области – 800 млн. Согласно документам, оценка проводится по девяти показателям (см. «Конкретно»).

КОНКРЕТНО

Заявленные показатели эффективности

Экономический блок:

- количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики;

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП;

- уровень реальной среднемесячной зарплаты;

- объем инвестиций в основной капитал.

Социальный блок:

- уровень бедности;

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

- естественный прирост населения;

- уровень образования.

Внутриполитический блок:

- уровень доверия к власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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