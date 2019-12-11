Рязанской области выделили 800 млн. рублей за «эффективную власть»
Правительство России распределило 45 млрд. рублей между субъектами, которые заняли места не ниже 50-го по итогам оценки эффективности работы местных властей. Сам рейтинг не публикуется, однако известно, что наивысших показателей, по версии кабмина, достигли Республика Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Рязанская область тоже находится «в обойме», благодаря чему получит из федерального бюджета чуть более 800 млн. рублей. Для сравнения лидер рейтинга, Крым, заработал 1,6 млрд. рублей, а запрыгнувший в последний вагон Чукотский АО – 265 млн.
Критериев, по которым оценивается деятельность высших должностных лиц и исполнительных органов власти региона, - почти полтора десятка. В основе, конечно, статистика, касающаяся демографии, уровня жизни, экономики, экологии и других сфер.
ИСТОЧНИК KP.RU