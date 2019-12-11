Рязанской области выделили 800 млн. рублей за «эффективную власть»

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-11T09:19:03+03:00

Руководство региона попало в топ-50 федерального рейтинга, в основе которого – статистические показатели

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Правительство России распределило 45 млрд. рублей между субъектами, которые заняли места не ниже 50-го по итогам оценки эффективности работы местных властей. Сам рейтинг не публикуется, однако известно, что наивысших показателей, по версии кабмина, достигли Республика Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Рязанская область тоже находится «в обойме», благодаря чему получит из федерального бюджета чуть более 800 млн. рублей. Для сравнения лидер рейтинга, Крым, заработал 1,6 млрд. рублей, а запрыгнувший в последний вагон Чукотский АО – 265 млн.

Критериев, по которым оценивается деятельность высших должностных лиц и исполнительных органов власти региона, - почти полтора десятка. В основе, конечно, статистика, касающаяся демографии, уровня жизни, экономики, экологии и других сфер.

ИСТОЧНИК KP.RU