2019-12-11T09:19:03+03:00
Экономика

Рязанской области выделили 800 млн. рублей за «эффективную власть»

Руководство региона попало в топ-50 федерального рейтинга, в основе которого – статистические показатели
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правительство России распределило 45 млрд. рублей между субъектами, которые заняли места не ниже 50-го по итогам оценки эффективности работы местных властей. Сам рейтинг не публикуется, однако известно, что наивысших показателей, по версии кабмина, достигли Республика Крым, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Рязанская область тоже находится «в обойме», благодаря чему получит из федерального бюджета чуть более 800 млн. рублей. Для сравнения лидер рейтинга, Крым, заработал 1,6 млрд. рублей, а запрыгнувший в последний вагон Чукотский АО – 265 млн.

Критериев, по которым оценивается деятельность высших должностных лиц и исполнительных органов власти региона, - почти полтора десятка. В основе, конечно, статистика, касающаяся демографии, уровня жизни, экономики, экологии и других сфер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В следующем году работникам УРТ могут повысить заработную плату
В Рязани могут появиться табло с информацией о состоянии воздуха
Под Рязанью пройдут широкомасштабные тактико-специальные учения десантников
Стало известно, где в Рязани хотят построить скейт-парки
В Рязани срочно ищут наследников еще двух квартир
Сторонники партии «Единая Россия» провели «РосКвиз» для рязанских школьников
Марусины слезы: в Рязани расстреляли собаку и с живой содрали часть шкуры
Момент ДТП с опрокидыванием на пл. Ленина в Рязани зафиксировала камера наблюдения
В Рязани осудили заведующую и главбуха детского садика
Опубликован приказ рязанской инспекции ОКН двухлетней давности о «Дворце пионеров»
В Рязанском районе предотвратили убийство женщины
В рязанском подъезде с отключенным газом нашли нарушения эксплуатации ВДГО
Открытие катка на Лыбедском бульваре перенесли на пятницу, 13
Роспотребнадзор рассказал, как купить сладкий и качественный новогодний подарок
Перед очередной гибелью птиц в Рязани было превышение формальдегида
Дороговато за один патрон: рязанец за 4 выстрела заплатил 10 тысяч рублей
В рязанском управлении Почты России новый директор
Рязанцы пытались выгородить на суде знакомых, но сами попали под статью УК
Газовщики: В Ряжском районе газ взорвался из-за установки забора