Рязанцам предложили за деньги сдать ПЗРК, гранатометы и бомбы
Росгвардия предложила рязанцам добровольно сдать оружие, избежать уголовной ответственности и получить за это деньги.
— За незаконный оборот оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, — рассказывает старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Дмитрий Громада. — Но если гражданин сам сдает незаконно хранящееся оружие, то не только от административной, но и от уголовной ответственности.
За добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена денежная компенсация в следующих размерах:
- пистолет, револьвер — 5 тысяч рублей;
- винтовка, карабин — 7 тысяч рублей;
- автомат, пулемет, гранатомет — 10 тысяч рублей;
- переносной зенитный ракетный комплекс — 15 тысяч рублей;
- охотничье и спортивное огнестрельное оружие — 3 тысячи рублей;
- огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления — 1 тысяча рублей;
- охотничье и спортивное пневматическое оружие — 500 рублей;
- гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы — 3 тысячи рублей;
- выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее — 500 рублей;
- патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 штуку — 20 рублей;
- взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания — 3 тысячи рублей;
- взрывчатое вещество (за 1 грамм) — 30 рублей;
- порох — 0,5 рублей;
- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель - за 1 штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры - за 1 метр) — 1 рубль;
- боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) — 500 рублей;
- огнестрельное оружие ограниченного поражения — 1 тысяч рублей;
- газовое оружие — 1 тысяча рублей;
- капсюль-воспламенитель, за 1 штуку — 2 рубля.
В 2019 году за девять добровольно сданных единиц гладкоствольного огнестрельного оружия и 40 патронов жители Рязанской области получили компенсацию на сумму более 27 тысяч рублей. В 2020 году программа добровольной сдачи оружия продолжит действовать.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Получить консультацию по вопросам, связанным с оборотом оружия, можно в Центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Рязанской области по адресу: Рязань, ул. Семена Середы, 40. Телефон: (4912) 45-06-09.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Убить нельзя травмировать
«Комсомолка» разбиралась, зачем рязанцы покупают оружие и откуда на улицах нашего города берутся «психи» с пистолетами (подробнее).
В Рязани пенсионер выстрелил себе в голову из самодельного оружия
Пострадавший находится в реанимации, полиция проводит проверку (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU