Рязанцам предложили за деньги сдать ПЗРК, гранатометы и бомбы

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-12T10:23:02+03:00

За добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена денежная компенсация. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Максимальную цену – 15 тысяч рублей – Росгвардия обещает за переносной зенитный ракетный комплекс

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Росгвардия предложила рязанцам добровольно сдать оружие, избежать уголовной ответственности и получить за это деньги.

— За незаконный оборот оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность, — рассказывает старший инспектор по особым поручениям Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Дмитрий Громада. — Но если гражданин сам сдает незаконно хранящееся оружие, то не только от административной, но и от уголовной ответственности.

За добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ предусмотрена денежная компенсация в следующих размерах:

- пистолет, револьвер — 5 тысяч рублей;

- винтовка, карабин — 7 тысяч рублей;

- автомат, пулемет, гранатомет — 10 тысяч рублей;

- переносной зенитный ракетный комплекс — 15 тысяч рублей;

- охотничье и спортивное огнестрельное оружие — 3 тысячи рублей;

- огнестрельное оружие самодельного (кустарного) изготовления — 1 тысяча рублей;

- охотничье и спортивное пневматическое оружие — 500 рублей;

- гранаты, мины, выстрелы, снаряды калибром свыше 45 мм, ракеты, бомбы — 3 тысячи рублей;

- выстрелы и снаряды калибром 45 мм и менее — 500 рублей;

- патроны к боевому ручному стрелковому, охотничьему и спортивному огнестрельному оружию, за 1 штуку — 20 рублей;

- взрывное устройство, включающее в себя взрывчатое вещество и средство взрывания — 3 тысячи рублей;

- взрывчатое вещество (за 1 грамм) — 30 рублей;

- порох — 0,5 рублей;

- средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель - за 1 штуку, огнепроводные и электропроводные шнуры - за 1 метр) — 1 рубль;

- боеприпасы времен Великой Отечественной войны (бомбы, мины, снаряды, гранаты) — 500 рублей;

- огнестрельное оружие ограниченного поражения — 1 тысяч рублей;

- газовое оружие — 1 тысяча рублей;

- капсюль-воспламенитель, за 1 штуку — 2 рубля.

В 2019 году за девять добровольно сданных единиц гладкоствольного огнестрельного оружия и 40 патронов жители Рязанской области получили компенсацию на сумму более 27 тысяч рублей. В 2020 году программа добровольной сдачи оружия продолжит действовать.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Получить консультацию по вопросам, связанным с оборотом оружия, можно в Центре лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Рязанской области по адресу: Рязань, ул. Семена Середы, 40. Телефон: (4912) 45-06-09.

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ИСТОЧНИК KP.RU