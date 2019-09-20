2019-09-20T14:19:57+03:00
Происшествия

В Рязани пенсионер выстрелил себе в голову из самодельного оружия

Пострадавший находится в реанимации, полиция проводит проверку
Роман ДОРОФЕЕВ
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В четверг, 19 сентября, в Рязани в одном из домов микрорайона Песочня (улица Тимакова) произошел несчастный случай. Мужчина 1941 года рождения выстрелил себе в голову из самодельного оружия.

Об инциденте правоохранительным органам сообщили медики, которые госпитализировали мужчину. Сейчас пострадавший находится в реанимации ОКБ. Его состояние оценивается, как тяжелое.

Полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить, как именно пенсионер получил ранение, а также кто и когда изготовил оружие. В ведомстве уточняют, что пистолет изъят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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