На Северной окружной легковушка на скорости протаранила отбойник
Вечером 11 декабря на Северной окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Как написал один из очевидцев, легковой автомобиль, направляясь со стороны микрорайона Канищево, на скорости врезался в отбойник.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
Официальной информации по факту аварии к настоящему времени не поступало. Неизвестно и о пострадавших. Подробности происшествия уточняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU