2019-12-12T06:31:29+03:00
Происшествия

На Северной окружной легковушка на скорости протаранила отбойник

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением
Яков РЫКОВ
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Фото: Анна Рязанская | https://vk.com/voditelrzn62Фото: Анна Рязанская | https://vk.com/voditelrzn62
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Вечером 11 декабря на Северной окружной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Как написал один из очевидцев, легковой автомобиль, направляясь со стороны микрорайона Канищево, на скорости врезался в отбойник.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Официальной информации по факту аварии к настоящему времени не поступало. Неизвестно и о пострадавших. Подробности происшествия уточняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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