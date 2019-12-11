Областные власти могут не согласовать строительство путепровода в Ряжске

СЕГОДНЯ 18:03 2019-12-11T18:03:57+03:00

В ближайшее время заместитель председателя правительства вновь приедет в Ряжск. Фото: Павел АВЕРИН

В райцентре состоялась очередная встреча зампреда рязанского правительства Евгения Беленецкого с инициативной группой жителей, которая выступает против строительства путепровода

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11 декабря в Ряжске прошла третья по счету встреча зампреда рязанского правительства Евгения Беленецкого и главы района Андрея Насонова с инициативной группой, которая выступает против строительства путепровода.

К сожалению, и в этот раз договориться не удалось. Как подытожил результаты часовой дискуссии Евгений Беленецкий, инвестор допустил две кардинальные ошибки: не предусмотрел по-настоящему альтернативный проезд и не смог договориться с жителями Ряжска.

— Если из финансовой части проекта путепровода не будут исключены интересы жителей Ряжска, региональное правительство строительство путепровода не согласует, — подчеркнул зампред.

Евгений Беленецкий пообещал жителям Ряжска, что в случае чего приедет к ним даже в новогоднюю ночь.Фото: Павел АВЕРИН

В ближайшее время заместитель председателя правительства вновь приедет в Ряжск, и выслушать проблемы жителей райцентра, завязанные на путепровод.

— Я могу приехать даже в новогоднюю ночь, — заявил Беленецкий.

Напомним, ранее губернатор Николай Любимов заверил жителей Ряжска, что поводов для беспокойства у людей нет. По его словам, инвестор предоставит альтернативный маршрут, благоустроив проселочную дорогу под железнодорожной насыпью (уже за пределами городского поселения) и подъезд к трассе с улицы Кольцова (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU