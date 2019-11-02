Платный путепровод: ряжским активистам поступают угрозы в социальных сетях

СЕГОДНЯ 10:57 2019-11-02T10:57:09+03:00

Мы узнали, что на встречу жителей Ряжска с властями и инвестором приедет депутат Госдумы

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Как стало известно «КП-Рязань», на встречу жителей Ряжска с представителями исполнительной власти региона 11 ноября намерен приехать депутат Госдумы Александр Шерин. Как это связано с угрозами в адрес членов инициативной группы в социальных сетях, мы выясняем. Об угрозах сообщила в «КП-Рязань» активист Елена Саввина.

Напомним, что платный путепровод строится в Ряжске по просьбе жителей районного центра.

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ИСТОЧНИК KP.RU