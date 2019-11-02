2019-11-02T10:57:09+03:00
Общество

Платный путепровод: ряжским активистам поступают угрозы в социальных сетях

Мы узнали, что на встречу жителей Ряжска с властями и инвестором приедет депутат Госдумы
Антон ВОХЕЧ
Поделиться:
Тяжелая техника уже работает.Тяжелая техника уже работает.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

Как стало известно «КП-Рязань», на встречу жителей Ряжска с представителями исполнительной власти региона 11 ноября намерен приехать депутат Госдумы Александр Шерин. Как это связано с угрозами в адрес членов инициативной группы в социальных сетях, мы выясняем. Об угрозах сообщила в «КП-Рязань» активист Елена Саввина.

Напомним, что платный путепровод строится в Ряжске по просьбе жителей районного центра.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Жители Ряжска создали петицию против платного путепровода

Губернатор и подчиненные поводов для возмущения не видят (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рязани началась реконструкция ограждения стадиона «Спартак»
От молебна до кино: как власти Рязани предлагают отметить День народного единства
Рязанка не справившаяся с алкоголизмом, украла выручку с работы
За подрядчика «исчезнувшей» детской площадки в Рязани вступился бизнес-омбудсмен
В Рязани выбрали общественные пространства для благоустройства
Подозреваемого в убийстве ветерана 20-летнего рязанца осудили за мошенничество и кражу
Молочный суррогат из Рязанской области поставлялся в колонии
Шесть карасиков. У рязанских браконьеров за месяц изъяли 8 кг рыбы
«Мусорный» оператор Рязанской области вступил в свои права
Пока родители и полиция искали 13-летнего рязанского мальчика, тот играл в бильярд
Двое рязанских парней, ограбивших «Пятерочку», предстанут перед судом
В Рязани задержали 22-летнего иностранца, подозреваемого в развращении 12-летней девочки
В райцентре Ухолово водитель из Нижнего Новгорода улетел в кювет
В Рязанской области делали молочку «из будущего» из неизвестного сырья
Рязанцам напомнили: перекресток Дзержинки и Первомайки работает по-новому
Рязанскую реку Рака отравил «Ветсанутильзавод»
Новый прибор позволил провести невиданную для онкодиспансера операцию
Владимир Моторжин ушел с поста председателя рязанской «Деловой России»