2019-12-11T17:12:31+03:00
Общество

Сапожковский рэпер отдал свой приз пенсионерам и инвалидам

Музыкант получил приз зрительских симпатий в конкурсе на лучший гимн «Новогодней столицы». Но подарок отдал нуждающимся пенсионерам
Яков РЫКОВ
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Фото Юрия Попова.Фото Юрия Попова.
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Сапожковский рэпер Юрий Попов, выступающий под псевдонимом bllack-santa, передал врученный ему подарок от администрации Рязани, в Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети.

Напомним, рэпер выиграл приз зрительских симпатий в конкурсе на лучший гимн «Новогодней столицы». Городские власти вручили ему термопот, стоимостью 3,5 тысячи рублей. Но музыкант сразу сообщил, что передаст подарок тем, кто в нем больше нуждается.

— Я передам термопот нуждающимся людям: малоимущей семье или социальному учреждению! — сообщил Юрий.

В итоге аппарат поступил в центр, который помогает малоимущим пенсионерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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