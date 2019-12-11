Сапожковский рэпер отдал свой приз пенсионерам и инвалидам

СЕГОДНЯ 17:00 2019-12-11T17:12:31+03:00

Музыкант получил приз зрительских симпатий в конкурсе на лучший гимн «Новогодней столицы». Но подарок отдал нуждающимся пенсионерам

Изменить размер текста: A A

Сапожковский рэпер Юрий Попов, выступающий под псевдонимом bllack-santa, передал врученный ему подарок от администрации Рязани, в Сапожковский комплексный центр социального обслуживания населения. Об этом музыкант сообщил на своей странице в социальной сети.

Напомним, рэпер выиграл приз зрительских симпатий в конкурсе на лучший гимн «Новогодней столицы». Городские власти вручили ему термопот, стоимостью 3,5 тысячи рублей. Но музыкант сразу сообщил, что передаст подарок тем, кто в нем больше нуждается.

— Я передам термопот нуждающимся людям: малоимущей семье или социальному учреждению! — сообщил Юрий.

В итоге аппарат поступил в центр, который помогает малоимущим пенсионерам.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Косметолог из Рязани за два дня собрала 600 тысяч рублей, что помочь пенсионерке

У пожилой женщины сгорел дом, и жить ей было негде. Тогда ее соседка Анна Абаджян написала в соцсетях призыв о помощи (подробнее).

Рязанские школьники собирают деньги на операцию своей сверстнице

В Новомичуринске дети ходят по улицам и дарят прохожим игрушки, сделанные своими руками. Скоро операция (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU