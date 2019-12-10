Рязанские школьники собирают деньги на операцию своей сверстнице

СЕГОДНЯ 07:10 2019-12-10T07:13:06+03:00

В Новомичуринске дети ходят по улицам и дарят прохожим игрушки, сделанные своими руками

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В школе №3 города Новомичуринска волонтеры начали акцию «Дети помогают детям». Ребята собирают деньги десятикласснице Нине Барабановой на ортодонтическую операцию.

— Она очень хорошая, добрая и сильная девочка, никогда не унывает и занимается спортом: картингом, гирями и даже боксом, — говорит Диана Корабихина. — Вчера после уроков тоже выходили на улицу вместе с нашим руководителем и инициатором акции Юлией Павловной Буяновой.

— Всем, кто подошел к нам и опустил денежки в баночку, мы дарим золотые орешки с желаниями внутри и вот эти игрушки, их ребята из нашей школы смастерили сами, — продолжает Таисия Белова.

По словам мамы девочки Екатерины Барабановой, они не собирались кого-то просить о помощи, но все же обратились в «Русфонд».

— Нас показали по второй программе телевидения, — рассказывает женщина издательству «Пресса». — Первая операция назначена на 17 декабря. Всем новомичуринцам низкий поклон!

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ИСТОЧНИК KP.RU