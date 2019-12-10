2019-12-10T07:13:06+03:00
Общество

Рязанские школьники собирают деньги на операцию своей сверстнице

В Новомичуринске дети ходят по улицам и дарят прохожим игрушки, сделанные своими руками
Яков РЫКОВ
Поделиться:
Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

В школе №3 города Новомичуринска волонтеры начали акцию «Дети помогают детям». Ребята собирают деньги десятикласснице Нине Барабановой на ортодонтическую операцию.

— Она очень хорошая, добрая и сильная девочка, никогда не унывает и занимается спортом: картингом, гирями и даже боксом, — говорит Диана Корабихина. — Вчера после уроков тоже выходили на улицу вместе с нашим руководителем и инициатором акции Юлией Павловной Буяновой.

— Всем, кто подошел к нам и опустил денежки в баночку, мы дарим золотые орешки с желаниями внутри и вот эти игрушки, их ребята из нашей школы смастерили сами, — продолжает Таисия Белова.

По словам мамы девочки Екатерины Барабановой, они не собирались кого-то просить о помощи, но все же обратились в «Русфонд».

— Нас показали по второй программе телевидения, — рассказывает женщина издательству «Пресса». — Первая операция назначена на 17 декабря. Всем новомичуринцам низкий поклон!

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Косметолог из Рязани за два дня собрала 600 тысяч рублей, что помочь пенсионерке

У пожилой женщины сгорел дом, и жить ей было негде. Тогда ее соседка Анна Абаджян написала в соцсетях призыв о помощи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа конкретная фирма, безотчетно загрязнявшая воздух в Рязани
В Рязани продолжаются карантины в школах и детсадах
Битва за рубли: в УРТ объявили конкурс на лучшее оформление транспорта к Новому году
В Сараях на окружной дороге на скорости перевернулся ВАЗ
Рязанские власти рассказали, как потратили 2,6 млрд рублей на безопасные дороги
Мешки с кистой. В Рязани спасли пациента с гигантским поликистозом почек
Рязанский «Водоканал» хотел «нагнуть» потребителя, но вышло иначе
Стопроцентный результат на выезде: ХК «Рязань» одержал четвертую победу
В Рязани подорожают проездные для льготников, школьников и студентов
Жители одного подъезда в Рязани на 5 дней остались без газа
В РНПК прошел день открытых дверей
Полиция просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП у «Зельгроса»