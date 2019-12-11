2019-12-11T15:21:05+03:00
Общество

Федеральный паблик рассказал миллионам россиян о незажженной рязанской елке

Правда, информацию администраторы немного исказили
Мария БЛИНОВА
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Источник: группа «Борщ» ВКонтакте.Источник: группа «Борщ» ВКонтакте.
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10 декабря в группе «Борщ» ВКонтакте опубликовали мэм, рассказывающий о событиях минувшей субботы. Напомним, 7 декабря в облцентре официально стартовал проект «Рязань – Новогодняя столица России-2020».

Помимо других празднеств, проведенных в этот день, на площади Ленина в присутствии губернатора, руководителей горадминистрации и тысяч рязанцев должны были зажечь гирлянды на главной елке города. Однако этого не произошло – новогодняя красавица осталась во мгле.

Авторы мэма, размещенного в группе почти с 7 миллионами подписчиков, указывают, что организаторы «тупо забыли повесить гирлянды». Однако все гораздо прозаичнее: искусственное 12-метровое дерево смонтировали буквально накануне, и до конца украсить его новогодними игрушками и гирляндами, подготовить к работе иллюминацию – не успели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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