2019-12-10T18:43:27+03:00
Происшествия

В Рязани осудили заведующую и главбуха детского садика

Женщины мошенническими действиями присвоили более 650 000 рублей
Роман ДОРОФЕЕВ
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Советский районный суд Рязани вынес обвинительный приговор в отношении бывшей заведующей и главного бухгалтера муниципального детского садика. Установлено, что женщины предоставляя в Управление образования и молодежной политики администрации города подложные документы, незаконно перечисляли денежные средства на банковские счета своих близких родственников. В общей сложности ущерб от их действий составил более 650 000 рублей.

Пресс-служба ведомства сообщает, что при вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: наличие малолетних детей и оказание содействия при расследовании уголовного дела, а также принятие мер к возмещению причиненного ущерба.

Суд приговорил каждую из женщин к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Назначил наказание в виде штрафа в 50 000 рублей, а также удовлетворил требования прокурора Советского района о полном взыскании в пользу города причиненного материального ущерба.

Приговор не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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