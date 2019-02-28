Сотрудницы рязанского детского садика подозреваются в мошенничестве
Возбуждено уголовное дело
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Скопинский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Под подозрение попали две сотрудницы детского садика в Скопине.
Установлено, что заведующая учреждением совместно с делопроизводителем фиктивно трудоустроили на должность младшего воспитателя свою знакомую. С октября 2015 года по август 2018 года эта фиктивная воспитательница «получила» 260 000 рублей, которые присвоили себе подозреваемые.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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