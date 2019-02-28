2019-02-28T17:45:46+03:00
Происшествия

Сотрудницы рязанского детского садика подозреваются в мошенничестве

Возбуждено уголовное дело
Роман ДОРОФЕЕВ
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Скопинский межрайонный следственный отдел СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество». Под подозрение попали две сотрудницы детского садика в Скопине.

Установлено, что заведующая учреждением совместно с делопроизводителем фиктивно трудоустроили на должность младшего воспитателя свою знакомую. С октября 2015 года по август 2018 года эта фиктивная воспитательница «получила» 260 000 рублей, которые присвоили себе подозреваемые.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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