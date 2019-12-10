В Рязанском районе предотвратили убийство женщины

СЕГОДНЯ 17:17 2019-12-10T17:17:22+03:00

В селе Ровное Рязанского района полицейские предотвратили убийство женщины, на которую с ножом напал ее младший брат. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На потерпевшую с ножом бросился собственный младший брат. Сейчас мужчине грозит срок

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В селе Ровное Рязанского района полицейские предотвратили убийство женщины, на которую с ножом напал ее младший брат.

Как выяснилось, родственники выпивали в одном из домов, и во время пьяной посиделки стали высказывать друг другу претензии по поводу образа жизни каждого из них. Начался конфликт.

28-летний брат схватил 32-летнюю сестру за волосы, а та в ответ сестра пригрозила вызвать полицию. Это еще больше разозлило мужчину. Он схватил кухонный нож и стал угрожать сестре убийством.

Разнял родственников их сводный брат, а уже окончательно всех утихомирила полиция.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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ИСТОЧНИК KP.RU