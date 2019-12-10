В Рязанском районе предотвратили убийство женщины
В селе Ровное Рязанского района полицейские предотвратили убийство женщины, на которую с ножом напал ее младший брат.
Как выяснилось, родственники выпивали в одном из домов, и во время пьяной посиделки стали высказывать друг другу претензии по поводу образа жизни каждого из них. Начался конфликт.
28-летний брат схватил 32-летнюю сестру за волосы, а та в ответ сестра пригрозила вызвать полицию. Это еще больше разозлило мужчину. Он схватил кухонный нож и стал угрожать сестре убийством.
Разнял родственников их сводный брат, а уже окончательно всех утихомирила полиция.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Шиловском районе сын до смерти забил отца — суд уже скоро
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела (подробнее).
19-летний москвич из-за девушки до смерти забил 29-летнего рязанца
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела. В скором времени ожидается суд (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU