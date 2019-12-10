Дороговато за один патрон: рязанец за 4 выстрела заплатил 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:45 2019-12-10T15:51:32+03:00

И это он еще легко отделался, благо, никого не подстрелил. Хотя оружие отличается тем, что имеет высокую точность

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Считается, что именно ТОЗ-34 имеет непревзойденную точность выстрела по сравнению с конкурентами. Именно она сделала это ружье культовым. Причем точность доступна не только охотникам с большим опытом, но и новичкам. Человек покупал это ружье, шел на охоту первый раз в жизни и приходил с дичью. Почему за дичь житель Путятина принял свою сожительницу, в официальной версии случившегося не сообщается. 11 июня этого года житель Путятина именно из ТОЗ-34 умышленно четыре раза стрельнул, в том числе по окнам, в сторону дома своей односельчанки-сожительницы.

Правоохранители учли, что вина в совершении преступления полностью доказана, мужчина совершил его впервые, небольшой тяжести, при этом загладил причиненный ущерб. Уголовное дело в отношении путятинца прекратили, оштрафовав на 10 000 рублей. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры, и подчеркнула, что мужчина должен его заплатить в течение месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU