В рязанском управлении Почты России новый директор

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-10T15:26:04+03:00

Он уже работал руководителем в трех организациях, включая сеть магазинов «Магнит»

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Директором регионального управления Почты России стал Олег Прошкин, сообщает пресс-служба организации.

Он окончил Пензенский государственный технический университет по инженерной специальности – «Вычислительные машины, системы, сети и комплексы». Второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» получил в Международном независимом политологическом университете.

Занимал руководящие посты в сети магазинов «Магнит», в ООО «ИнтерПарк» и ООО «ПМП «Колбасы провинции».

По информации пресс-службы Почты России, в числе задач поставленных перед Олегом Вячеславовичем – развитие и модернизация сети отделений, производственных и технологических процессов, повышение качества обслуживания.

Олег Вячеславович Прошкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU