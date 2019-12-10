В рязанском управлении Почты России новый директор
Директором регионального управления Почты России стал Олег Прошкин, сообщает пресс-служба организации.
Он окончил Пензенский государственный технический университет по инженерной специальности – «Вычислительные машины, системы, сети и комплексы». Второе высшее образование по специальности «Юриспруденция» получил в Международном независимом политологическом университете.
Занимал руководящие посты в сети магазинов «Магнит», в ООО «ИнтерПарк» и ООО «ПМП «Колбасы провинции».
По информации пресс-службы Почты России, в числе задач поставленных перед Олегом Вячеславовичем – развитие и модернизация сети отделений, производственных и технологических процессов, повышение качества обслуживания.
Олег Вячеславович Прошкин.
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