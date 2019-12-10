Рязанцы пытались выгородить на суде знакомых, но сами попали под статью УК
Шиловский районный суд рассматривал дело в отношении жителей районного поселка Лесной, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, и направленных против личности и собственности. В ходе разбирательства два свидетеля, предупрежденные об уголовной ответственности по ст. 307 УК, дали заведомо ложные показания. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.
Но их показания мало повлияли на решение суда – был вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу. А в отношении доброхотов возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетелей, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).
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ИСТОЧНИК KP.RU