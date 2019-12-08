Дед Мороз из Великого Устюга побывал в рязанском Лесопарке
8 декабря Дед Мороз из Великого Устюга посетил рязанский Лесопарк. В пресс-службе городской администрации рассказали, что «главный зимний волшебник» прогулялся по центральной аллее, послушал стихи и песни в исполнении маленьких посетителей и даже сыграл в шахматы с Потапом Рязанычем (один из местных арт-объектов).
Позже он отправился в свою резиденцию, где пообщался с детьми и взрослыми. Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки и пообещал исполнить их самые заветные желания.
Фото: пресс-служба администрации Рязани.
Также вечером воскресенья состоялось торжественное открытие «Новогодней деревни в Лесопарке». Она проработает до Рождества. График расположившейся здесь резиденции Деда Мороза и Снегурочки: каждые следующие выходные (14 и 15, 21 и 22 числа), а затем 28 декабря - 7 января с 16.00 до 20.00.
О планируемых в Лесопарке мероприятиях рассказывают в официальной группе ответственного муниципального учреждения.
Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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