2019-12-08T16:46:41+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга побывал в рязанском Лесопарке

«Новогодняя деревня» проработает здесь вплоть до Рождества
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Фото: пресс-служба администрации Рязани.Фото: пресс-служба администрации Рязани.
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8 декабря Дед Мороз из Великого Устюга посетил рязанский Лесопарк. В пресс-службе городской администрации рассказали, что «главный зимний волшебник» прогулялся по центральной аллее, послушал стихи и песни в исполнении маленьких посетителей и даже сыграл в шахматы с Потапом Рязанычем (один из местных арт-объектов).

Позже он отправился в свою резиденцию, где пообщался с детьми и взрослыми. Дед Мороз вручил ребятам сладкие подарки и пообещал исполнить их самые заветные желания.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Также вечером воскресенья состоялось торжественное открытие «Новогодней деревни в Лесопарке». Она проработает до Рождества. График расположившейся здесь резиденции Деда Мороза и Снегурочки: каждые следующие выходные (14 и 15, 21 и 22 числа), а затем 28 декабря - 7 января с 16.00 до 20.00.

О планируемых в Лесопарке мероприятиях рассказывают в официальной группе ответственного муниципального учреждения.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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