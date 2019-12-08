В Рязани огнем повреждена квартира в Соколовке, есть пострадавший

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-08T10:39:48+03:00

На ликвидацию ЧП выезжало два пожарных автомобиля и 10 спасателей

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7 декабря в поселке Соколовка в Рязани загорелась двухкомнатная квартира в четырехэтажном кирпичном доме. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 18 часов 16 минут, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На ликвидацию очага возгорания выезжало два пожарных автомобиля и 10 человек личного состава. Огнем повреждена кухня квартиры, два человека спасены, один пострадал. Его госпитализировали с признаками отравления угарным газом.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU