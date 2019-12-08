В Рязани огнем повреждена квартира в Соколовке, есть пострадавший
7 декабря в поселке Соколовка в Рязани загорелась двухкомнатная квартира в четырехэтажном кирпичном доме. Информация о ЧП поступила на пульт дежурного в 18 часов 16 минут, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На ликвидацию очага возгорания выезжало два пожарных автомобиля и 10 человек личного состава. Огнем повреждена кухня квартиры, два человека спасены, один пострадал. Его госпитализировали с признаками отравления угарным газом.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU