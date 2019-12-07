В ДТП под Рязанью пострадали сразу 5 человек
Полицейские Рязанского района просят откликнуться очевидцев аварии, случившейся неподалеку от областного центра, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Авария случилась в среду, 27 ноября, около 18.30 на 287 км дороги «Калуга-Тула-Рязань-Михайлов».
31-летний рязанец на «Ладе-2121» ехал со стороны села Рожок и столкнулся с «ВАЗ-2110», за рублем которого был 57-летний житель нашей области.
В ДТП пострадали 5 человек, среди которых ребенок.
Всех, кто знает что-либо об этой аварии, просят сообщить информацию по телефону 8 (999) 373-20-21 или по адресу: г. Рязань, ул. 2-я Прудная, д.10, каб.37.
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ИСТОЧНИК KP.RU