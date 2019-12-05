В Новомичуринске иномарка въехала в супермаркет
Около десяти часов вечера в среду, 4 декабря, довольно необычное ДТП произошло в городе Новомичуринске Рязанской области. Там автомобиль Subaru Forester въехал в супермаркет. К магазину на иномарке приехала супружеская пара. Машину чета оставила на парковке и последовала к двери, однако автомобиль неожиданно завелся и протаранил входную группу. При этом слегка пострадала супруга владельца авто. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.
Издательство «Пресса» сообщает, что приехавшие полицейские проверили водителя на алкоголь – тест показала, что мужчина абсолютно трезв.
Избежать травм помогло то, что инцидент произошел довольно в позднее время, и посетителей в супермаркете практически не было.
Фото: издательство "Пресса".
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:
В Путятинском районе на федеральной трассе перевернулась фура с фруктами
Грузовым автомобилем управлял водитель из Дагестана (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»