В Новомичуринске иномарка въехала в супермаркет

СЕГОДНЯ 00:44 2019-12-05T00:46:24+03:00

Автомобиль самопроизвольно завелся и последовал в магазин за хозяевами

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Около десяти часов вечера в среду, 4 декабря, довольно необычное ДТП произошло в городе Новомичуринске Рязанской области. Там автомобиль Subaru Forester въехал в супермаркет. К магазину на иномарке приехала супружеская пара. Машину чета оставила на парковке и последовала к двери, однако автомобиль неожиданно завелся и протаранил входную группу. При этом слегка пострадала супруга владельца авто. К счастью, госпитализация ей не потребовалась.

Издательство «Пресса» сообщает, что приехавшие полицейские проверили водителя на алкоголь – тест показала, что мужчина абсолютно трезв.

Избежать травм помогло то, что инцидент произошел довольно в позднее время, и посетителей в супермаркете практически не было.

Фото: издательство "Пресса".

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ИСТОЧНИК KP.RU