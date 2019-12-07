ГИБДД об иномарке, въехавшей в рязанский магазин: Водитель не виноват

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-07T13:50:03+03:00

Автомобиль взбрыкнул самостоятельно, людей в нем даже не было

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В Пронском отделе ГИБДД прокомментировали необычную аварию, случившуюся 4 декабря в Новомичуринске, сообщает издательство «Пресса».

Напомним, странное ДТП случилось около продуктового магазина. Примерно в 10 вечера к нему подъехал Subaru, из которого вышла и направилась за покупками супружеская пара. Внезапно автомобиль, стоящий без людей внутри, самостоятельно завелся и тронулся вслед за хозяевами. Машина была столь настойчива, что протаранила двери, частично въехав в супермаркет.

Фото: Издательство «Пресса».

Удивлению присутствовавших предела, разумеется, не было. Правда и зрителей оказалось немного: в этот час здесь мало покупателей. Благодаря этому обошлось без серьезных травм. Немного пострадала жена водителя, но, к счастью, госпитализации не понадобилось.

Позже выяснилось, что претензий к водителю у инспекторов нет. Его кстати, сразу же после ЧП проверили на наличие алкоголя – мужчина был трезв.

– Водитель ни в чем не виноват, – прокомментировали в Госавтоинспекции.

Входную группу в магазине отремонтировали оперативно.

Теперь входная группа снова в порядке. Фото: Издательство «Пресса».

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ИСТОЧНИК KP.RU