Рязанское УФАС считает электросчетчики на столбах противозаконными

СЕГОДНЯ 19:54 2019-12-06T19:54:33+03:00

Это же относится и к установке приборов учета на фасадах зданий по требованию энергетиков

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Руководитель Рязанского управления Федеральной антимонопольной службы Юрий Гребнев в ходе публичного обсуждения результатов правоприменительной практики управления во втором полугодии заявил о том, что установка приборов учета электроэнергии на фасадах зданий и столбах является противозаконным действием тех, кто заставляет это делать потребителей. Об этом написали «Рязанские ведомости».

Руководитель УФАС пояснил, что требование перестановки электросчетчиков из жилых помещений на улицу или же первоначальная установка снаружи на стенах и столбах является злоупотреблением монопольным положением, которое используют энергетики. Причина проста: в этом случае потребители больше платят за содержание утепленных боксов для приборов и несут ответственность за их сохранность.

Рязанское УФАС уже обратилось в Арбитражный суд региона, который вынесет заключение по этому вопросу.

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ИСТОЧНИК KP.RU