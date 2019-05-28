Рязанских энергетиков наказали за намеренные отключения электричества

СЕГОДНЯ 13:18 2019-05-28T13:27:53+03:00

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«Рязанскую энергосбытовую компанию» наказали за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В поселке Сапожок она частично прекращала электроснабжение домов, пытаясь заставить расплатиться за электроэнергию местную управляющую компанию.

В августе 2017 года освещение подъездов отключили в четырех домах. То же самое монополист угрожал сделать еще с тремя десятками домов, если коммунальщики не погасят долги.

- ПАО «РЭСК», злоупотребив своей рыночной властью, пренебрегло возложенными на него обязанностями и вопрос о наличии добросовестных абонентов в многоквартирных домах исследовать отказалось, - сообщили в Рязанском УФАС.

Между тем значительная часть жильцов дома платила за «коммуналку» исправно. Посчитав, что их права нарушены, антимонопольщики признали действия энергетиков незаконными. Поставщик попытался оспорить это решение, но арбитражные суды двух инстанции признали его правильным.

ИСТОЧНИК KP.RU