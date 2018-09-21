Рязанцы пожаловались в ФАС на навязывании страховки при оплате «коммуналки»

21 Сент. 12:56 2018-09-21T12:57:49+03:00

Управление ждет от горожан обращений с приложением документов

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Центр общественного контроля в сфере ЖКХ пожаловался в антимонопольную службу на навязывание жителям Рязани страховых услуг при оплате «коммуналки». Уточняется, что речь идет о платежах, совершенных в отделениях «Почты России».

- Проверяя чек, клиенты обнаруживают, что помимо комиссии за осуществляемый перевод оператором без уведомления внесена плата за услугу страхования в пользу ООО «ВТБ Страхование» в размере 45 рублей, - сообщает областное управление ФАС.

Проверяя информацию о нарушении, борцы за конкурентный рынок обратились к горожанам. Они ждут обращений от тех, кто столкнулся с аналогичной проблемой.

Как оформить обращение, описано в статье 44 закона «О защите конкуренции». Обязательно нужно приложить платежные документы.