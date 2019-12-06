Рязанских пчеловодов и аграриев призвали к конструктивному взаимодействию

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-06T18:46:41+03:00

В региональном минсельхозе прошло совещание, в котором приняли участие почти 200 человек

Изменить размер текста: A A

Совещание на тему «Механизмы взаимодействия сельскохозяйственных производителей и пчеловодов Рязанской области» состоялось 5 декабря в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Его провел зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов.

В совещании приняли участие 190 человек. Среди них – руководители и агрономы сельхозпредприятий, фермеры, пчеловоды, специалисты Россельхознадзора, а также поставщики средств защиты растений.

Дмитрий Филиппов призвал пчеловодов и аграриев совместно выработать эффективные механизмы взаимодействия, чтобы не допустить в последующем повторения массовой гибели пчел, произошедшей в 2019 году.

- Были нарушения и со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей: они формально относились к оповещениям, порой без указания даты проведения обработок. Оказалось, что большая часть пчеловодов нигде не зарегистрирована – ни у ветеринарных служб, ни у глав сельских поселений. Поставщики средств защиты растений, в свою очередь, не несут ответственность за эффективность действия продаваемых препаратов. Все эти факторы привели к таким печальным последствиям, - констатировал глава минсельхоза Борис Шемякин.

Было принято итоговое решение, в котором, в частности, говорится о том, что «необходимо сформировать уточненный реестр пчеловодов Рязанской области». А главы сельских поселений должны будут подготовить Соглашения о дальнейшем информационном взаимодействии между руководителями сельхозпредприятий и пчеловодом с указанием номера паспорта пасеки, сроков и места ее пребывания.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

За массовую гибель пчел в Рязанской области наказали четыре юрлица

Аграрии нарушили правила обращения с пестицидами и агрохимикатами (ПОДРОБНОСТИ)

На пасеке в одном из районов Рязанской области погибли все пчелы

Пчеловоды считают, что причина в обработке близлежащих полей гербицидами (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU