2019-12-06T18:46:41+03:00
Общество

Рязанских пчеловодов и аграриев призвали к конструктивному взаимодействию

В региональном минсельхозе прошло совещание, в котором приняли участие почти 200 человек
Антон ВОХЕЧ
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Услышат ли друг друга участники совещания, покажет весенне-летний сезон. Фото: сайт регионального минсельхоза.Услышат ли друг друга участники совещания, покажет весенне-летний сезон. Фото: сайт регионального минсельхоза.
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Совещание на тему «Механизмы взаимодействия сельскохозяйственных производителей и пчеловодов Рязанской области» состоялось 5 декабря в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Его провел зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов.

В совещании приняли участие 190 человек. Среди них – руководители и агрономы сельхозпредприятий, фермеры, пчеловоды, специалисты Россельхознадзора, а также поставщики средств защиты растений.

Дмитрий Филиппов призвал пчеловодов и аграриев совместно выработать эффективные механизмы взаимодействия, чтобы не допустить в последующем повторения массовой гибели пчел, произошедшей в 2019 году.

- Были нарушения и со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей: они формально относились к оповещениям, порой без указания даты проведения обработок. Оказалось, что большая часть пчеловодов нигде не зарегистрирована – ни у ветеринарных служб, ни у глав сельских поселений. Поставщики средств защиты растений, в свою очередь, не несут ответственность за эффективность действия продаваемых препаратов. Все эти факторы привели к таким печальным последствиям, - констатировал глава минсельхоза Борис Шемякин.

Было принято итоговое решение, в котором, в частности, говорится о том, что «необходимо сформировать уточненный реестр пчеловодов Рязанской области». А главы сельских поселений должны будут подготовить Соглашения о дальнейшем информационном взаимодействии между руководителями сельхозпредприятий и пчеловодом с указанием номера паспорта пасеки, сроков и места ее пребывания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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