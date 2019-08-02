За массовую гибель пчел в Рязанской области наказали четыре юрлица

СЕГОДНЯ 14:39 2019-08-02T15:13:48+03:00

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Россельхознадзор отреагировал на обращения о массовой гибели пчел в Рязанской области и наказал за это 4 юридических лица. Наименования организаций не раскрываются, однако указано, что они работают в Рязанском, Михайловском и Пронском районах.

Специалисты провели проверку и обнаружили, что сельхозпроизводители не выполняли правила обращения с пестицидами и агрохимикатами. По закону за это предусмотрен штраф от 10 до 100 тысяч рублей или временное приостановление деятельности.

Аграриям напомнили, что владельцев пасек нужно оповещать о химобработках за трое суток с указанием ее способа, времени и места работ, а также применяемого средства.

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Рязанские пчелы могли погибнуть из-за китайских пестицидов?

Рязанские активисты ОНФ провели круглый стол по проблеме массовой гибели пчел в регионе. Пчеловоды считают, что дело не только в проблеме оповещения. По их мнению, массовая гибель пчел участилась от использования сельхозпроизводителями новых китайских пестицидов (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

ИСТОЧНИК KP.RU