Рязанские пчелы могли погибнуть из-за китайских пестицидов?

Рязанские активисты ОНФ провели круглый стол по проблеме массовой гибели пчел в регионе. По словам модератора дискуссии сопредседателя штаба Владимира Юдина, выработанные в ходе нее предложения будут направлены в центральный штаб организации.

Кроме активистов и производителей меда в беседе участвовали представители надзорных ведомств и чиновники районных администраций. Пасечники уверены, что проблема в бесконтрольном использовании пестицидов для обработки полей от сорняков и насекомых-вредителей.

Однако и.о. заместителя руководителя регионального управления Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора Алексей Леонтьев считает, что причины кроются в несвоевременном информировании пчеловодов о планах по обработке.

- К нам поступило более 40 обращений о гибели пчел. Это порядка полутысячи пчелиных семей. Сейчас мы проводим проверку ряда сельхозпредприятий, и, если подтвердится, что владельцы пасек не были предупреждены перед обработкой, как того требуют правила, нарушители будут наказаны, - отметил Алексей Леонтьев.

Также представитель ведомства сообщил, что сельхозпроизводители часто не знают, какие пасеки есть поблизости с их полями. Из-за этого пчеловодов порой не удается предупредить. В ходе дискуссии было высказано предложение создать специальную группу в социальных сетях или чат в мессенджере для оповещения.

На встрече выяснилось, что ни одна структура не может выявить причин гибели пчел - нет сертифицированных методик выделения ядов из тела и определения ядовитых компонентов современных гербицидов. Да и штрафы, предусмотренные для нарушителей, ничего кроме насмешки вызвать не могут: от 10 до 100 тысяч рублей.

Пасечники уверены, что проблема в бесконтрольном использовании пестицидов.Фото: Константин МОГИЛИН

Кроме того, пчеловоды считают, что дело не только в проблеме оповещения. По их мнению, массовая гибель пчел участилась от использования сельхозпроизводителями новых китайских пестицидов, обладающих повышенной токсичностью.

- Необходимо заставить их использовать более щадящие препараты, от которых пчелы массово не гибнут, - потребовал один из пасечников. - Мы можем закрыть их на один-два дня, но ведь эти пестициды действуют более двух недель - на столько закрыть пчел невозможно.

Одна из пострадавших сообщила, что в приватной беседе представитель сельхозпредприятия рассказал ей об обработке полей средством «Монах», представляющим четвертый класс опасности, но потом отказался от своих слов, испугавшись ответственности.

Тем временем массовая гибель пчел происходит по всей России. Ученые сопоставили данные по сельхозкультурам, которые опыляются пчелами, и их стоимость. За лето погибли 60% насекомых, ущерб исчисляется больше, чем триллионом рублей.

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