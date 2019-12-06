В Рязани создадут места, где мамы смогут на время оставить детей с ОВЗ

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-06T18:19:14+03:00

Об этом заявила Елена Сорокина на встрече с общественниками-инвалидами – теперь они будут проходить регулярно

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С момента вступления в должность главы администрации Рязани Елена Сорокина впервые провела столь масштабную встречу с представителями общественных организаций инвалидов. В ходе неформальной беседы участники обсудили волнующие вопросы и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются рязанцы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Это, в первую очередь, оснащение пандусами; занижение бордюрного камня при ремонте дорог; обеспечение транспортной доступности социально-значимых зданий. Не осталась в стороне и тема досуга инвалидов и необходимость размещения информации о работе специализированных секций в объектах соцсферы. Участники встречи акцентировали внимание на организации специализированного места, где в случае необходимости мамы смогут на время оставить детей с ОВЗ.

- Мы обязательно будем решать этот вопрос совместно с министерством соцзащиты, чтобы дополнительно организовать подобные учреждения, которые будут удобно расположены для жителей всех районов города, –заявила сити-менеджер.

Подобные встречи будут проходить регулярно – подчеркивает пресс-служба горадминистрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU