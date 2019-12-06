2019-12-06T18:19:14+03:00
Общество

В Рязани создадут места, где мамы смогут на время оставить детей с ОВЗ

Об этом заявила Елена Сорокина на встрече с общественниками-инвалидами – теперь они будут проходить регулярно
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Елена Сорокина внимательно выслушала собеседников. Фото: сайт горадминистрации.Елена Сорокина внимательно выслушала собеседников. Фото: сайт горадминистрации.
Изменить размер текста:

С момента вступления в должность главы администрации Рязани Елена Сорокина впервые провела столь масштабную встречу с представителями общественных организаций инвалидов. В ходе неформальной беседы участники обсудили волнующие вопросы и проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются рязанцы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Это, в первую очередь, оснащение пандусами; занижение бордюрного камня при ремонте дорог; обеспечение транспортной доступности социально-значимых зданий. Не осталась в стороне и тема досуга инвалидов и необходимость размещения информации о работе специализированных секций в объектах соцсферы. Участники встречи акцентировали внимание на организации специализированного места, где в случае необходимости мамы смогут на время оставить детей с ОВЗ.

- Мы обязательно будем решать этот вопрос совместно с министерством соцзащиты, чтобы дополнительно организовать подобные учреждения, которые будут удобно расположены для жителей всех районов города, –заявила сити-менеджер.

Подобные встречи будут проходить регулярно – подчеркивает пресс-служба горадминистрации.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Систему не побороть. Новомичуринский депутат написала заявление об отставке

Анастасия Пушкина отстаивала права инвалидов, пенсионеров и мам с детьми. По ее мнению, смысла в «посиделках» нет (ПОДРОБНОСТИ)

Ставшая инвалидом пенсионерка не может получить компенсацию от сбившего ее водителя

Пока приставы утверждают, что должник за границей, мужчина продолжает нарушать ПДД, плодя новые штрафы (ПОДРОБНОСТИ)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ХК «Рязань» совершил маленькое чудо, второе кряду
Рязанское УФАС считает электросчетчики на столбах противозаконными
Рязанских пчеловодов и аграриев призвали к конструктивному взаимодействию
Рязанским малышам в больнице устанавливают «поросячьи хвостики»
В рязанском Лесопарке на новогодние праздники увеличат количество парковочных мест
Рязанцы продолжают терять сбережения, доверяя липовым банкирам
В ночь на 7 декабря на Московском шоссе вновь закроют движение
Прио-Внешторгбанк отмечает тридцатилетие
Определены победители онлайн-чемпионата «Изучи интернет — управляй им!»
В Михайлове вновь пройдет автокросс, посвященный освобождению города
В субботу в Рязанской области сохранится плюс и усилится ветер
Прокуратура нашла источник загрязнения воздуха в Рязани
В декабре рязанские синоптики прогнозируют недобор осадков
Андрей Турчак: Проектный офис обеспечит работу по формированию народной программы «Единой России»
В партии апельсинов из Турции нашли живых личинок средиземноморской мухи
Часть экспрессов «Москва-Рязань» заметно сократят время в пути
Прокуратура посчитала, что кораблинские полицейские «без энтузиазма» ловят уклонистов
Свалку на «Химволокне» обязали закрыть и вывезти опасные отходы
Лучший тренер Касимова умер на 80-м году жизни
Дело о застреленном в Спасском районе охотнике передано в суд
На Дягилевском посту задержали внедорожник из Белоруссии с 30 штрафами
Врачи прооперировали рязанца, упавшего с высоты
На фестиваль огня и света в Новый год в Рязани потратят около 4 млн рублей
На площади Победы украсили 12-метровую елку
На вокзале Рязань-2 изменились правила прохождения досмотра пассажиров