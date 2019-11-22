Ставшая инвалидом пенсионерка не может получить компенсацию от сбившего ее водителя

В редакцию «Комсомолки» обратилась 82-летняя Лидия Кузнецова, пенсионерка и инвалид II группы. Женщина рассказала, что много лет не может получить 100 тысяч рублей, назначенных ей судом в качестве компенсации материального вреда, полученного в результате ДТП.

– В августе 2014 года я возвращалась из поликлиники после операции по удалению катаракты, и меня сбила машина. В качестве компенсации морального ущерба за нанесенные травмы и получение инвалидности II группы суд вынес решение взыскать с Константина Храмова денежную компенсацию – 100 тысяч рублей. И тут я столкнулась с бездействием со стороны судебных приставов. Очереди, хамство, грубость, описываемые «Комсомолкой», я регулярно прохожу с 2017 года, – рассказала Лидия Сергеевна.

Деньги нужны на ремонт дома

За это время женщина смогла лишь получить чуть больше 20 тысяч рублей, которые, по ее словам, ушли на возвращение долгов: лечение, лекарства, бытовые расходы на восстановление здоровья. Оставшиеся деньги (чуть менее 80 тысяч рублей) она планировала потратить на ремонт аварийного дома.

– Я бывший строитель и до аварии дом ремонтировала сама. А теперь вот уже два года приставы заставляют выбивать эти 80 тысяч, чтобы нанять людей поставить хотя бы стояки внутри. У меня уже накоплен целый архив отписок на мои жалобы и просьбы. В одной из них Звездочкин из управления федеральной службы судебных приставов по Рязанской области написал, что Храмов выехал за пределы России. А как же закон о запрете на выезд за границу должников? – с негодованием в голосе поделилась Лидия Кузнецова.

При этом пожилая женщина живет в аварийном доме на улице Чернобаевской, 4. Старенький дом давно пришел в негодность и требует срочного ремонта. Раньше его, по словам пенсионерки, не разрешала реконструировать городская администрация, «а теперь, окружив наши домики высотками, говорит: «частная собственность, что хотите, то и делайте, стройте – хоть Эйфелеву башню».

«Каждый день переживаем по несколько землетрясений»

– Мой сын – инвалид из-за последствий полученной в армии травмы. Дочь не работает, ухаживает за мной. Туалет деревенского типа, ни душа, ни ванны, ни газа. Из удобств – холодная вода. Наступает зима, вряд ли я ее переживу. За стенкой у соседа рухнул потолок. Разрушены печка, труба. Ситуацию усугубляет вибрация от поездов – каждый день переживаем по несколько землетрясений, стены идут трещинами, – рассказала о своей проблеме Лидия Сергеевна.

По словам Лидии Кузнецовой, со своей проблемой она обращалась во все инстанции, но ничего, кроме отписок, так и не получила. При этом сбивший пенсионерку мужчина исполнять решение суда явно не торопится, а судя по его страницам в социальных сетях, живет полной жизнью и никуда скрываться не планирует.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Юрист Омар Сулейманов считает, что в данном случае можно говорить о бездействии со стороны УФССП:

– К сожалению, бывает, что решение суда может так и остаться на бумаге, если пристав с недостаточным рвением относится к исполнению своих обязанностей. Чтобы все-таки взыскать с должника денежные средства или имущество, истец вправе написать жалобу на имя руководителя отдела судебных приставов и потребовать исполнения судебного акта в десятидневный срок. Если и в ответ на нее меры к взысканию так и не были предприняты, то истец может отправить жалобу на имя главного судебного пристава области. Истец также вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных в результате совершения исполнительных действий. Кроме того, он может обратиться в прокуратуру области с жалобой на действия отдела исполнительного производства и отсутствие контроля с их стороны за поведением пристава, который отвечал за исполнение судебного акта.

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