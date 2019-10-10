2019-10-10T18:06:38+03:00
Политика

Систему не побороть. Новомичуринский депутат написала заявление об отставке

Анастасия Пушкина отстаивала права инвалидов, пенсионеров и мам с детьми. По ее мнению, смысла в «посиделках» нет
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Фото: https://ok.ru/novomichuФото: https://ok.ru/novomichu
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10 октября депутат Новомичуринского Совета депутатов Анастасия Пушкина написала заявление об отставке по собственному желанию. Фотографию заявления с удостоверением она выложила в социальной сети. Кроме того, депутат написало открытое письмо, в котором назвала причину, побудившую ее уйти из Совета депутатов.

«Я баллотировалась для поддержки незащищенной группы жителей: инвалидов, пенсионеров, молодых мамочек с детьми. Программа доступной среды, с которой я шла на выборы, отработана на 70%, остальные 30% я доработаю как активный житель нашего прекрасного Новомичуринска. А статус депутата ровным счетом ничего не решает и не дает никаких привилегий.

https://ok.ru/novomichu

https://ok.ru/novomichu

За свою работу я поняла одно, в нашем городе много грамотных и активных жителей. Они стараются решать сложные, насущные, жизненные вопросы и даже пробуют помогать нашей власти работать. Но вот парадокс, инициативная добровольная группа работает безвозмездно, а уважаемая администрация [городская] и муниципальные предприятия получают заработную плату, но даже не вникают в насущные и жизненные вопросы города и жителей. Какие отписки приходят мне и жителям города, какие устные ответы мы слышим на встрече с властями. Меня сначала бросало в шок от цинизма, а потом мой оптимизм уменьшился, и я поняла, что систему не побороть» — говорится в письме Анастасии Пушкиной.

По словам депутата, она не видит смысла в «посиделках» по 4-4,5 часа на Совете депутатов, где «решают» и «голосуют».

«Администрация потом может просто проигнорировать наши решения, так как они носят рекомендательный характер. Я не вижу смысла голосовать значительным «меньшинством» за те вопросы, которые «продавливаются» другим «большинством» в ущерб жителям Новомичуринска».

ДОСЬЕ «КП»

Анастасия Александровна Пушкина родилась в 1979 году.

В 2001 году окончила Московский энергетический институт.

Работает инженером-конструктором в ООО «ТЭР-Новомичуринск».

В 2017 году была избрана в Совет депутатов Новомичуринского городского поселения в качестве самовыдвиженца. Являлась председателем комитета по социальным вопросам и спорту.

Активный борец за доступную среду. Мама ребенка-инвалида.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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