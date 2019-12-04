Минздрав: роддом №4 в Рязани закрыт не будет

СЕГОДНЯ 21:00 2019-12-04T21:00:49+03:00

Медицинская помощь женщинам будут оказывать как и раньше – в полном объеме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Чиновники рязанского минздрава опровергли слухи о закрытии родильного дома №4. Ранее, напомним, в группе «Новости Рязани ВКонтакте» появилось сообщение от рязанки Снежаны Любимовой, которая рассказала, что роддом будет закрыт.

«Очень бы этого не хотелось, так как во всех районах будут роддома, а на Московском нет. И где нам рожать, куда-то ехать придется? Здесь самые добрые, чуткие и отзывчивые врачи, профессионалы своего дела. Ни в одном роддоме нет, такого теплого и доброго отношения, как здесь», — написала женщина и призвала не дать этому [закрытию] произойти.

Но в министерстве здравоохранения заверили, что медицинская помощь женщинам будут оказывать как и раньше – в полном объеме, в здании акушерского стационара на территории больницы №10.

— В настоящее время разрабатывается план мероприятий по изменению статуса родильного дома, который в перспективе станет структурным подразделение Областного клинического перинатального центра, — говорится в сообщении ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU