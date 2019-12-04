Рязанский «дом-яйцо» попал в топ-100 самых уродливых зданий России

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-04T18:00:46+03:00

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Блогер-урбанист Илья Варламов опубликовал на своем сайте список «100 самых уродливых зданий России». В антирейтинге есть и архитектурное чудо из Рязани: на 59-й строчке расположился «дом-яйцо» (так его называют многие горожане) или «дом-чайник» (так окрестил его Варламов).

Строение сферической формы, в декоре которого используется метал и стекло, находится на улице Некрасова, 20к1 - в непосредственной близости от Рязанского кремля. Сейчас в нем работает отель «Кремлевский», а еще недавно была гостиница «Любовь».

- Я уже вижу, как под постом появляется куча одинаковых комментиков из разряда «о вкусах не спорят», «дело вкуса», «на вкус и цвет товарищей нет», - отмечает блогер, предваряя свою публикацию. - Меня реально бесит, когда так пишут! Потому что тем самым люди пытаются легализовать дурной вкус.

Справедливости ради стоит отметить, что Варламов далеко не первый, у кого «дом-яйцо» вызвал недоумение. Еще в 2014 году о нем писал известный российский актер и телеведущий Александр Олешко, посещавший тогда наш город. Звездный гость города сравнил здание с боеголовкой и планетарием, а также выразил мнение, что оно способно отпугнуть даже самого непритязательного туриста.

- Снести бульдозером и деревья посадить на этом месте, вот это была бы настоящая любовь к городу, - порекомендовал шоумен.

А самым некрасивым зданием страны, по мнению Ильи Варламова, стал универсальный зал спортивного комплекса «Саранск-Арена», расположившееся в столице Мордовии.

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В одной из публикаций после поездки в Рязани блогер ответил на критическое замечание в его адрес губернатора Николая Любимова (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU