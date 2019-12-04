Рязанская прокуратура опубликовала план проверок чиновников на 2020 год

СЕГОДНЯ 15:43 2019-12-04T15:43:49+03:00

Под проверку попадут районные администрации и сельские поселения

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Рязанской области утвердила план проверок работы органов и должностных лиц местного самоуправления. В частности, надзорный орган выяснит, насколько в районных администрациях и сельских поселениях соблюдают обязательные требования санитарного законодательства. К этому относится обеспечение населения питьевой водой хорошего качества, организация сбора и вывоза мусора, содержание кладбищ.

Кроме того, прокурорские работники в обязательном порядке проверят сферу автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и многое другое.

Ознакомиться с полным планом проверок и датами их проведения

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Прокуратура: в кинотеатрах могут требовать паспорт, чтобы установить возраст

Надзорный орган объяснил, в каких случаях организаторы зрелищных мероприятий могут у посетителей попросить документ, удостоверяющий личность (подробнее).

Прокуратура обжаловала постановление о прекращении уголовного дела в отношении ректора РГУ

Точка в деле Андрея Минаева еще не поставлена — следствие вновь может вернуться к обвинению (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU