Рязанская прокуратура опубликовала план проверок чиновников на 2020 год
Прокуратура Рязанской области утвердила план проверок работы органов и должностных лиц местного самоуправления. В частности, надзорный орган выяснит, насколько в районных администрациях и сельских поселениях соблюдают обязательные требования санитарного законодательства. К этому относится обеспечение населения питьевой водой хорошего качества, организация сбора и вывоза мусора, содержание кладбищ.
Кроме того, прокурорские работники в обязательном порядке проверят сферу автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и многое другое.
Ознакомиться с полным планом проверок и датами их проведения
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ИСТОЧНИК KP.RU