2019-12-04T15:43:49+03:00
Общество

Рязанская прокуратура опубликовала план проверок чиновников на 2020 год

Под проверку попадут районные администрации и сельские поселения
Яков РЫКОВ
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План проверок деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.План проверок деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Рязанской области утвердила план проверок работы органов и должностных лиц местного самоуправления. В частности, надзорный орган выяснит, насколько в районных администрациях и сельских поселениях соблюдают обязательные требования санитарного законодательства. К этому относится обеспечение населения питьевой водой хорошего качества, организация сбора и вывоза мусора, содержание кладбищ.

Кроме того, прокурорские работники в обязательном порядке проверят сферу автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и многое другое.

Ознакомиться с полным планом проверок и датами их проведения

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ИСТОЧНИК KP.RU

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