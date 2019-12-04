Прокуратура: в кинотеатрах могут требовать паспорт, чтобы установить возраст
Работники кинотеатра имеют полное право потребовать паспорт или иной документ у посетителя, чтобы удостоверится в его возрасте, сообщает прокуратура Сапожковского района Рязанской области.
Как разъясняет надзорный орган, если у работника кинотеатра возникли сомнения в том, что посетитель достиг 18-летнего возраста, то вправе потребовать любой документ, удостоверяющий личность.
Напомним, федеральным законом от 1 мая 2019 года внесены изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В силу этого на организаторов зрелищных мероприятий, которые крутят фильмы, запрещенные для показа детям, возложена обязанность не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших 18-летнего возраста.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
За козла ответят: рязанский кинотеатр размещал оскорбительную рекламу
Арбитражный суд подтвердил обоснованность претензий УФАС к сети «Киномакс» (подробнее).
Депутаты предложили сократить рекламу перед сеансами в кинотеатрах
Теперь выясняется, что зрителям от этого может стать только хуже (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU