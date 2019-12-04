2019-12-04T14:56:31+03:00
Общество

Прокуратура: в кинотеатрах могут требовать паспорт, чтобы установить возраст

Надзорный орган объяснил, в каких случаях организаторы зрелищных мероприятий могут у посетителей попросить документ, удостоверяющий личность
Яков РЫКОВ
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Законно ли требование работника кинотеатра предъявить паспорт для подтверждения возраста зрителя?Законно ли требование работника кинотеатра предъявить паспорт для подтверждения возраста зрителя?Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Работники кинотеатра имеют полное право потребовать паспорт или иной документ у посетителя, чтобы удостоверится в его возрасте, сообщает прокуратура Сапожковского района Рязанской области.

Как разъясняет надзорный орган, если у работника кинотеатра возникли сомнения в том, что посетитель достиг 18-летнего возраста, то вправе потребовать любой документ, удостоверяющий личность.

Напомним, федеральным законом от 1 мая 2019 года внесены изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». В силу этого на организаторов зрелищных мероприятий, которые крутят фильмы, запрещенные для показа детям, возложена обязанность не допускать на такое мероприятие лиц, не достигших 18-летнего возраста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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