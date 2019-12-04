В Рязанском районе открыли памятник героям Великой Отечественной войны
Торжественное открытие мемориала жителям поселка Новоселки Рязанского района, погибшим в Великой Отечественной войне, состоялось 3 декабря. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
В ходе прошедшего молебна памятник был освящен. Завершилась церемония минутой молчания и возложением цветов к мемориалу. Подчеркнем тот факт, что памятник был установлен по просьбе жителей. Предварительно на территории будущего мемориала расчистили и выровняли площадку, выложили тротуарную плитку. Позже комплекс будет дополнен стелой с именами героев.
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ИСТОЧНИК KP.RU