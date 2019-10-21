В Рязани выбирают место под памятник Альберту Слюсарю

СЕГОДНЯ 13:40 2019-10-21T13:43:05+03:00

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В Рязани администрация города, выполняя поручение местных депутатов, запустила опрос о месте под памятник Герою Советского Союза Альберту Слюсарю. Чиновники предложили сквер на перекрестке улиц Есенина и Радищева, а также сквер у кинотеатра «Родина», но оставили возможность предложить свой вариант. Продлится опрос с 21 по 29 октября.

Напомним, бывший (1984-1995 годы) руководитель Рязанского воздушно-десантного училища, участник боевых действий в Афганистане ушел из жизни 11 ноября 2017 года. Ему было 78 лет. Похоронили генерал-лейтенанта с воинскими почестями на территории Скорбященского мемориального комплекса.

10 ноября Альберту Слюсарю исполнилось бы 80.

ИСТОЧНИК KP.RU