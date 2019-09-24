Рязанские чиновники будут искать место под памятник генералу Слюсарю

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-24T14:58:35+03:00

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Заседание комитета про градостроительной деятельности и землепользованию Рязанской городской думы состоялось 24 сентября. Наибольшее оживление среди народных избранников вызвало обсуждение зеленых зон в областном центре. Депутаты от различных фракций сошлись во мнении, что в отличие от системной работы по жилищному строительству, подобное отношению к озеленению среди представителей исполнительной власти не наблюдается. Наиболее активное участие в актуализации этой проблемы приняли депутаты от КПРФ Петр Пыленок и Алексей Захаров. К следующему заседанию комитета сотрудники горадминстрации Рязани должны будут предоставить сведения по зеленым зонам в областном центре – таково протокольное поручение.

По инициативе депутатов от ЛДПР Дмитрия Володина и Никиты Усачева парламентарии рассмотрели вопрос об установке памятника Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Альберту Слюсарю.

- Его жизнь долгие годы была связана с Рязанью, поэтому мы должны почтить память человека, оставившего заметный след в военной истории нашей страны, достойно, - заметил Володин. – Мемориальные доски – это хорошо, но Альберт Евдокимович, я считаю, достоин большего.

Депутаты Рязгордумы поручили администрации Рязани в течение месяца проработать вопрос поиска участка для памятника. Напомним, что 10 ноября Слюсарю исполнилось бы 80 лет. Он ушел из жизни 11 ноября 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU