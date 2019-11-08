В Рязани оборудуют проход к будущему памятнику воинам-связистам

СЕГОДНЯ 06:33 2019-11-08T06:33:05+03:00

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Глава администрации Рязани Елена Сорокина 7 ноября провела личный прием. В числе вопросов – ремонт проезжих частей и тротуаров, благоустройство отдельных территорий, соблюдение градостроительных норм и другие. Об этом сообщила пресс-служба.

К сити-менеджеру обратился представитель инициативной группы ветеранов войск связи Александр Спивак по вопросу благоустройства прилегающей территории к будущему памятнику воинам-связистам. Инициатива его установки поддержана органами власти, а сам проект планируется реализовать в 2020 году. Глава администрации поручила представителям управления благоустройства провести опиловку деревьев на улице Каширина на территории бывшего военного училища связи, а также оборудовать проход в ограждении для доступа к памятнику.

В ходе приема к Сорокиной обратилась рязанка, проживающая в Дягилеве на 3-м Аллейном проезде. По ее словам, жители поселка считают необходимым по пути следования автобуса №47 создать промежуточные остановочные пункты. Сити-менеджер в ближайшее время проведет выездное совещание с участием представителей структурных подразделений администрации и местных жителей. Цель его проста – принять оптимальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU