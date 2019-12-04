2019-12-04T11:53:26+03:00
Общество

Скорее всего, в Рязани появится мост-дублер через Оку

И.о. федерального министра транспорта ответил на официальный запрос депутата Госдумы
Иван АНТОНОВ
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Единственный мост через Оку часто бывает перегружен. Фото: архив "КП-Рязань"Единственный мост через Оку часто бывает перегружен. Фото: архив "КП-Рязань"
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Министерство транспорта Российской Федерации в ответе на депутатский запрос сообщило о возможности финансирования строительства дополнительного автомобильного моста через реку Ока в Рязани. Соответствующий документ подготовлен, при его утверждении регион получит средства для заявленной цели.

Так написал на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Александр Шерин. По поводу строительства моста-дублера через Оку он отправлял официальный запрос в министерство транспорта России 7 октября 2019 года. Скан ответа и.о. министра транспорта Алафинова парламентарий также разместил на своей странице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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