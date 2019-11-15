2019-11-16T02:38:39+03:00
Авто

Причины скользкости моста через Оку проверяют эксперты

По их выводам решат, есть ли вина подрядчика, проводившего недавний ремонт
Мария БЛИНОВА
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Даже в сухую погоду пассажиров автобуса "потряхивает" на Солотчинском мосту.Даже в сухую погоду пассажиров автобуса "потряхивает" на Солотчинском мосту.Фото: Павел АВЕРИН
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Ремонт моста через Оку, который вновь капитально латали минувшим, у подрядчика до сих пор так и не приняли. Основная причина – неровность покрытия. При его укладке дорожники пошли на эксперимент. Как выясняется теперь, не только дорогой, но и бессмысленный. Исправить все должны до наступления зимней погоды.

Областное радио поинтересовалось у руководителя региональной «Дирекции дорог» Михаила Соколова, как дела обстоят сейчас. Оказалось, что экспертизы все еще продолжаются.

– Идут процедуры по освидетельствованию недочетов. До их завершения говорить о нарушениях по скользкости этого полотна – преждевременно. Как только у нас будет официальный документ от экспертной организации о том, что скользкость не соответствует нормативам, мы предоставим такую информацию общественности, – заявил Михаил Соколов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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