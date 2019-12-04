Рязанку заставили вернуть 300 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком
Жительнице Милославского района придется вернуть государству 300 тысяч рублей. Это часть пособия по уходу за ребенком, которое ей выплатили как человеку, проживающему в зоне с льготным социально-экономическим статусом.
Как оказалось, уходя в декрет в январе 2015 года, женщина представила работодателю справку о том, что она зарегистрирована и проживает в зоне радиоактивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС. Пользуясь этим, она получила пособие в двойном размере: с 22 июля 2016-го по 28 февраля 2017-го – почти 300 тысяч рублей.
Истец в лице управления соцзащиты ЮЗАО города Москвы, ссылаясь на данные столичного управления миграции МВД, указал, что приезжая из рязанской глубинки вместе с ребенком все это время была зарегистрирована по месту пребывания в Московской области, а значит права на меру соцподдержки не имеет.
Незаконно полученные деньги сначала обязал вернуть милославский суд, а теперь (после апелляции ответчицы) и областной. Решение вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU