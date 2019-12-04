Рязанку заставили вернуть 300 тысяч рублей пособия по уходу за ребенком

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-04T10:48:46+03:00

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Жительнице Милославского района придется вернуть государству 300 тысяч рублей. Это часть пособия по уходу за ребенком, которое ей выплатили как человеку, проживающему в зоне с льготным социально-экономическим статусом.

Как оказалось, уходя в декрет в январе 2015 года, женщина представила работодателю справку о том, что она зарегистрирована и проживает в зоне радиоактивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС. Пользуясь этим, она получила пособие в двойном размере: с 22 июля 2016-го по 28 февраля 2017-го – почти 300 тысяч рублей.

Истец в лице управления соцзащиты ЮЗАО города Москвы, ссылаясь на данные столичного управления миграции МВД, указал, что приезжая из рязанской глубинки вместе с ребенком все это время была зарегистрирована по месту пребывания в Московской области, а значит права на меру соцподдержки не имеет.

Незаконно полученные деньги сначала обязал вернуть милославский суд, а теперь (после апелляции ответчицы) и областной. Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU