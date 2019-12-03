За розыск кота в Рязани объявили награду 80 тысяч рублей
За розыск кота породы мейн-кун в Рязани пообещали крупное вознаграждение 80 тысяч рублей. Хозяйка питомца - Елена Данильченко, сообщила, что кот Изя пропал еще в октябре на улице Некрасова. До этого он прожил в семье около 10 лет, и был любимцем домочадцев.
По словам женщины, кот исчез, когда соседский мальчишка погнался за ним. От испуга животное перепрыгнуло через забор и убежало.
Последний раз Изю видели в середине ноября в районе лицея №4 на улице Соборной.
КУДА ЗВОНИТЬ?
Если у кого-нибудь есть информация о потерявшемся коте, просьба позвонить Елене по телефону: 8 (920) 990-00-38. За живого кота обещают вознаграждение 80 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU