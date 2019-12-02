В центре Рязани из окна выбросили котенка
29 ноября из дома №11 по улице Затинной мужчина выбросил из окна котенка, сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
«Сейчас кошечка (4-5 месяцев) находится у нас в офисе. Звонила жена мужчины, хотела забрать, но мы им кошку решили не отдавать. Ищем ей нормальную семью.
Кошечка деликатная - ходит в лоток, мытье переносит спокойно, блох нет, уши чистые, и даже не царапается во время игры. Брали в субботу за город, поймала ночью мышь! Оставили бы себе, если бы не аллергия у жены!» — говорится в сообщении.
Сейчас кошке ищут новых хозяев.
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ИСТОЧНИК KP.RU