2019-12-03T10:00:52+03:00
Общество

Следователя СК отправили на срочную службу в военно-воздушные силы

Евгений Курбатов уже принял присягу. В Следственном управлении ждет его возвращения
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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Следователя Михайловского МСО Евгения Курбатова направили в военно-воздушные силы. Об этом «Комсомолке» сообщил руководитель межрайонного следственного отдела Сергей Конюшков.

— Мы в субботу у него были на присяге, а вчера у них должно было быть распределение. Сейчас связи с ним мобильной нет. там есть и рота охраны, и рота обслуживания, и еще что-то. Но служить будет в Дягилеве, — сказал Сергей Васильевич.

Напомним, в субботу лейтенант юстиции Евгений Курбатов вместе с другими новобранцами торжественно принял военную присягу, клятву, которую дает гражданин, вступающий в ряды Вооруженных Сил.

Поздравить своего коллегу приехали руководитель Михайловского межрайонного следственного отдела Сергей Конюшков и следователь Андрей Буянов. Офицеры пожелали Евгению также успешно служить Отечеству в армии, как он проявил себя в качестве следователя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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