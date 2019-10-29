2019-10-29T14:52:16+03:00
Общество

Следователя рязанского СК проводили на срочную службу в армию

Глава ведомства Владимир Никешкин напутствовал Евгения Курбатова на защиту Отечества
Александр РАДЫГИН
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Фото: СУ СК России по Рязанской области.Фото: СУ СК России по Рязанской области.
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В рязанском Следственном комитете торжественно проводили на срочную службу по призыву следователя Михайловского МСО лейтенанта юстиции Евгения Курбатова.

В напутственном слове руководитель следственного управления генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешкин отметил, что молодой следователь начал профессиональный путь с «ответственного подхода к поставленным задачам».

— Не считаясь с личным временем и возникающими трудностями, вы с честью выполняли служебный долг, изобличая и изолируя от общества опасных преступников, — сказал глава регионального СК.

Генерал пожелал будущему военнослужащему так же успешно служить Отечеству и в армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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