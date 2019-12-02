Рязанке на восьмом месяце беременности помогли инспекторы ГИБДД
Инспекторы рязанского Управления ГИБДД немного поработали шиномонтажниками. Фото разместила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Будучи на восьмом месяце беременности, жительница Клепиковского района отправилась в дорогу. Однако случилось небольшое ЧП – у легковушки спустило колесо. Пришлось остановиться прямо на трассе.
Ни один из проезжавших мимо водителей на ее призыв о помощи не откликнулся. Мороз тем временем заставил рязанку всерьез поволноваться. На помощь пришел экипаж ДПС, ехавший по служебным делам.
Инспекторы заменили злосчастное колесо и рассказали автолюбительнице, что делать в непредвиденных ситуациях на дороге.
Все выслушав и уяснив, рязанка в теплой машине спокойно отправилась дальше.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU