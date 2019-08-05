2019-08-05T23:17:03+03:00
Происшествия

На рязанской дороге сбили инспектора ГИБДД – возбуждено уголовное дело

И это не случайная авария: водитель дождался, пока полицейский приблизится к машине
Мария БЛИНОВА
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Сейчас следователи выясняют все обстоятельств происшедшего.Сейчас следователи выясняют все обстоятельств происшедшего.
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Следователи возбудили уголовное дело по статье «применения насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. Пострадал инспектор ГИБДД.

Напомним, мужчину сбили в конце июля в Рыбновском районе. На дороге в Константинове экипаж ДПС заметил опасно ехавший автомобиль. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а поскольку ситуация была опасной для других участников движения, инспекторы решили заблокировать машину служебным автомобилем.

После, когда один из полицейских подошел к авто, водитель тронулся с места и сбил его. Инспектор в больнице. По информации, озвученной ранее, 39-летний водитель был пьян. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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