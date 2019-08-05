На рязанской дороге сбили инспектора ГИБДД – возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 23:15 2019-08-05T23:17:03+03:00

И это не случайная авария: водитель дождался, пока полицейский приблизится к машине

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «применения насилия в отношении представителя власти», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. Пострадал инспектор ГИБДД.

Напомним, мужчину сбили в конце июля в Рыбновском районе. На дороге в Константинове экипаж ДПС заметил опасно ехавший автомобиль. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а поскольку ситуация была опасной для других участников движения, инспекторы решили заблокировать машину служебным автомобилем.

После, когда один из полицейских подошел к авто, водитель тронулся с места и сбил его. Инспектор в больнице. По информации, озвученной ранее, 39-летний водитель был пьян. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU